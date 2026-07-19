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Brand in Dachstock des Hotels Continental Park in Luzern

Keystone-SDA

Die Feuerwehr hat den Brand im Luzerner Hotel Continental Park noch am Sonntagabend unter Kontrolle gebracht. Das Feuer wütete im Dachgeschoss, wo mehrere Gästezimmer betroffen waren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Feuerwehrmann wurde leicht am Arm verletzt und in einem Spital behandelt, wie die Feuerwehr der Stadt Luzern in der Nacht auf Montag in einem Communiqué schrieb.

Demnach wurden 60 Personen aus dem Hotel und teilweise aus Nebenhäusern evakuiert. Sechs Personen und zwei Feuerwehrleute seien vorsorglich auf mögliche Rauchbeeinträchtigungen untersucht worden.

Der Alarm ging um 19.39 Uhr bei der Feuerwehr der Stadt Luzern ein, wie ihr Sprecher Marcel Spengler der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntagabend sagte. Gegen 22 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, aber noch nicht gelöscht. Ein Übergriff auf weitere Häuser konnte laut Mitteilung verhindert werden.

An dem Grosseinsatz an der Murbacherstrasse in der Nähe des Luzerner Bahnhofs waren laut Spengler rund 120 Personen mehrerer Feuerwehren beteiligt.

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