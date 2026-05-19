Brand in einer Tiefgarage in Viganello TI führt zu starkem Rauch

Keystone-SDA

Der Brand in einer Tiefgarage im Quartier Viganello in Lugano hat in der Nacht auf Dienstag zwischenzeitlich zu starkem Rauch geführt. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Tessin am Morgen mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen sei kurz vor 2 Uhr ein parkiertes Auto in Brand geraten, schrieb die Tessiner Kantonspolizei. Die Flammen griffen demnach auf andere Fahrzeuge in der Nähe über. Der Sachschaden sei erheblich.

Vorsorglich sei ein Gebäude evakuiert worden. Mittlerweile seien die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihr Zuhause zurückgekehrt. Die Ursache für den Brand wird nach Angaben der Kantonspolizei ermittelt.

Die Behörden des Kantons Tessin hatten die Anwohnerinnen und Anwohner in der Nacht über den Warndienst Alertswiss dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.