The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Brand in einer Tiefgarage in Viganello TI führt zu starkem Rauch

Keystone-SDA

Der Brand in einer Tiefgarage im Quartier Viganello in Lugano hat in der Nacht auf Dienstag zwischenzeitlich zu starkem Rauch geführt. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Tessin am Morgen mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen sei kurz vor 2 Uhr ein parkiertes Auto in Brand geraten, schrieb die Tessiner Kantonspolizei. Die Flammen griffen demnach auf andere Fahrzeuge in der Nähe über. Der Sachschaden sei erheblich.

Vorsorglich sei ein Gebäude evakuiert worden. Mittlerweile seien die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihr Zuhause zurückgekehrt. Die Ursache für den Brand wird nach Angaben der Kantonspolizei ermittelt.

Die Behörden des Kantons Tessin hatten die Anwohnerinnen und Anwohner in der Nacht über den Warndienst Alertswiss dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft