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Brand in Luganeser Stadtteil Viganello ausgebrochen

Keystone-SDA

In einem Gebäude in Lugano TI im Stadtteil Viganello ist am Freitag ein grosser Brand ausgebrochen. Das Feuer in der Via Maggio führe zu starker Rauchentwicklung sowie einem unangenehmen Geruch, teilten die Behörden des Kantons Tessin über die Warn-App Alertswiss mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. Der Verkehr um die Unglücksstelle sei stark beeinträchtigt, hiess es weiter.

Die Bevölkerung wurde über Alertswiss dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Man solle das betroffene Gebiet nicht betreten und dieses weiträumig umfahren. Zudem sollten Nachbarn informiert werden.

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