Brennende Altkartonballen verursachen Sachschaden in Weinfelden TG

Keystone-SDA

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Bei einem Brand auf einem Firmenareal in Weinfelden ist am Mittwochabend ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. In Brand geraten waren gemäss der Polizei Altkartonballen. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 18.45 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass auf einem Firmenareal an der Industriestrasse in einer Lagerhalle Altkartonballen in Brand geraten seien. Dies schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung.

Die Feuerwehr Weinfelden sowie die Betriebsfeuerwehr waren gemäss Communiqué rasch vor Ort und konnten den Brand löschen. Die Polizei ermittelt die Brandursache.