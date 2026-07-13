Brennendes Weizenfeld in Winden TG

Keystone-SDA

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Ein Weizenfeld ist am Sonntagnachmittag in Winden in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar.

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(Keystone-SDA) Passanten hatten um 16 Uhr in der Nähe des «Balgerweihers» das brennende Weizenfeld entdeckt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, seien bereits grosse Teile des Feldes und auch abgeerntetes Stroh in Flammen gestanden, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mit.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.