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Brite am Sustenpass mit 196 km/h geblitzt

Keystone-SDA

Die Bündner Polizei hat einen 42-jährigen Briten gefasst, der mit 196 km/h auf der Sustenpassstrasse im Kanton Bern unterwegs gewesen sein soll. Auf dem fraglichen Abschnitt ausserorts sind 80 km/h erlaubt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das teilten die Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Mittwoch mit. Das Auto mit britischen Kontrollschildern war demnach Anfang Juli bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Gadmen, Gemeinde Innertkirchen, geblitzt worden. Der mutmassliche Lenker sei dann von der Bündner Polizei angehalten worden.

Bei der Geschwindigkeitskontrolle wurden insgesamt sechs Autos mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Wer am Steuer sass, ist in fünf Fällen noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gemessen wurden Geschwindigkeiten zwischen 140 und 171 Kilometern pro Stunde.

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