Brite nach Tempo-Exzess im Berner Oberland an der Grenze gefasst

Keystone-SDA

Teilen

Ein mutmasslicher Raser muss sich nach einem Tempo-Exzess im Berner Oberland vor der Berner Justiz verantworten. Angehörige des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) stoppten den 37-jährigen Briten am Grenzübergang in Boncourt JU.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das teilten die Polizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Freitag mit. Der Lenker war am 3. August in Gadmen (Gemeinde Innertkirchen BE) mit 146 Kilometern pro Stunde in die Radarfalle getappt. Auf dem betreffenden Strassenabschnitt sind maximal 80 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Das Auto wurde nach der Messung zur Fahndung ausgeschrieben. Am 7. August hielten BAZG-Mitarbeitende den Mann an der Landesgrenze an. Der Brite ist laut Mitteilung geständig, das Auto zum betreffenden Zeitpunkt gelenkt zu haben.