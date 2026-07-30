Brunni-Bahnen Engelberg erzielen erneut ein Rekordergebnis

Keystone-SDA

Teilen

Die Brunni- Bahnen AG in Engelberg OW hat im Geschäftsjahr 2025/26 sowohl im Sommer als auch im Winter ihre Erträge erhöhen können. Wichtiger Ertragspfeiler war erneut die Gastronomie.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Brunni-Bahnen AG hat in dem am 30. April abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025/26 den Nettoertrag von 9,0 Millionen Franken auf 9,4 Millionen Franken gesteigert. Es habe nicht damit gerechnet, nach 2024/25 erneut einen Umsatzrekord schreiben zu können, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Gemäss der Mitteilung verteilte sich der Umsatz rund je hälftig auf den Sommer und den Winter. Der Verkehrsertrag im Sommer stieg um 18 Prozent, die Umsätze der Skilifte im Winter nahmen um 9 Prozent zu. An den 338 Betriebstagen hätten über 260’000 Personen das Brunni-Gebiet besucht, teilte das Bahnunternehmen mit.

Die Gastronomie trug 40 Prozent zum Umsatz bei. Dort konnte der Umsatz um 2 Prozent auf 3,7 Millionen Franken erhöht werden.

Die Kosten hatte die Brunni-Bahnen AG nach eigenen Angaben im Griff. Das Unternehmen wies einen Betriebsgewinn (EBITDA) von 2,3 Millionen Franken aus, dies gegenüber 2,1 Millionen Franken im Geschäftsjahr zuvor. Der Gewinn konnte von 243’000 Franken auf 303’000 Franken erhöht werden.

Die gute finanzielle Lage ermöglichte es der Brunni-Bahnen AG, ihr Fremdkapital zu reduzieren und zusätzliche Abschreibungen auf Beschneiungsanlagen und Restaurants vorzunehmen. Mit einem Fremdkapital von noch 3,6 Millionen Franken und einem Eigenfinanzierungsgrad von 72 Prozent sei das Unternehmen «hervorragend aufgestellt», hiess es in der Mitteilung.