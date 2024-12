Abstimmung vom 9. Februar 2025 – darüber entscheidet die Schweiz

Das zu Ende gehende Jahr brachte einige Überraschungen bei den Volksabstimmungen. Bundesrat und Parlament sind bei gleich drei wichtigen Abstimmungsvorlagen unterlegen: Bei der 13. AHV-Rente im März (58% Ja), der Revision der beruflichen Vorsorge im September (67% Nein) und schliesslich beim Ausbau der Autobahnen (53% Nein).



Damit konnte die Linke den Einflussverlust, den sie seit Beginn der Legislatur im Parlament erlitten hatte, an der Urne wieder wettmachen.



Was ist im Jahr 2025 zu erwarten? Wird die Welle des Misstrauens gegenüber den Behörden anhalten? Wird es der Linken gelingen, weitere Abstimmungskämpfe zu gewinnen?



Eine erste Antwort auf diese Fragen werden wir am 9. Februar erhalten. An diesem ersten Abstimmungssonntag des Jahres entscheidet das Stimmvolk über die Initiative "Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)".



Die von den Jungen Grünen lancierte und von linken Parteien und Umweltorganisationen unterstützte Initiative verlangt, dass die Schweizer Wirtschaft innert zehn Jahren nicht mehr Ressourcen verbrauchen soll, als der Planet verkraften kann. Viel zu radikal in den Augen von Regierung, Parlament und Wirtschaft, die gegen die Initiative Sturm laufen.



2 Minuten

Samuel Jaberg

Journalist und stellvertretender Leiter der Redaktion für die drei Landessprachen von swissinfo.ch (Deutsch, Französisch, Italienisch). Zuvor bei Teletext und rts.ch.

