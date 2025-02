Die Schweiz 2024 in Bildern

Eine Kuh steht nach Sonnenuntergang mit dem Genfer See im Hintergrund auf dem Mont de Gourze oberhalb von Riez in der Westschweiz am 11. Oktober 2024. Fabrice Coffrini / AFP

Die letzten zwölf Monate brachten der Schweiz zahlreiche Höhepunkte, international wichtige Konferenzen, aber auch Naturkatastrophen und Wetterextreme. Die Bildredaktion von SWI swissinfo.ch hat die Fotos ausgewählt, die in Erinnerung bleiben.

2 Minuten

Besonders attraktiv sind die Bilder von meteorologischen Spezialsituationen.

2024 konnte man am Nachthimmel über der Schweiz mehrmals Polarlichter sehen, ein in Mitteleuropa eigentlich seltenes Naturspektakel. Manche Fotos nach intensiven Schneefällen sind Zeugnis einer zauberhaften Schönheit – das Bild einer Suchaktion nach einer Lawine erinnert allerdings auch an die Gefahren der weissen Pracht.

International wurde das Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) wie immer breit wahrgenommen. Aber für einmal rückte auch eine weitere Konferenz die Schweiz weltweit ins Rampenlicht: Im Juni trafen sich auf dem Bürgenstock hochrangige Vertreter:innen aus 100 Ländern, um Wege zu einem Frieden in der Ukraine zu diskutieren. Dass der Aggressor Russland und sein wichtigster Verbündeter China nicht teilgenommen haben, schmälerte jedoch die Bedeutung des Treffens.

In der Schweizer Politik war 2024 das Ja zu einer markanten Verbesserung der Altersvorsorge in Form einer 13. AHV-Monatsrente eine der grössten Überraschungen. Dass selbst die Befürworter:innen nicht unbedingt mit einer Annahme der Vorlage gerechnet hätten, zeigt sich in ihren Gesichtern, als die ersten Hochrechnungen bekannt wurden. Das dritte Bild unserer Galerie zeigt diesen Moment.



Eine menschliche Seite der Politik offenbart auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter, als sie ihren Patenhund trifft – am Rande ihrer Wahl zur Bundespräsidentin 2025. Aber klicken Sie sich selbst durch die Bilder des Jahres.

Zurück Weiter Polizeibeamte stehen auf dem Dach des Kongresshotels am Tag der Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos am 15. Januar 2024. Fabrice Coffrini / AFP Der Schweizer Freeski-Star Fabian Bösch verwandelt den legendären Schilthorn-Gipfel in den Berner Alpen in eine einzigartige Zirkusbühne, auf der er waghalsige Stunts vollführt und dabei sportliche Präzision mit spielerischer Kreativität vor einer atemberaubenden Bergkulisse verbindet. Am 2. März 2024 in Mürren. Jan Cadosch /AFP Nationalrätin Tamara Funiciello, SP-BE, Benoit Gaillard, Kommunikation SGB, Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, und Daniel Lampart, Chefökonom SGB, von links, freuen sich über die erste Prognose zum Abstimmungsergebnis zur 13. AHV Rente Initiative, am 3. März 2024, Bern. Peter Schneider / Keystone Dieses von der Kantonspolizei Wallis am 14. März 2024 auf der Tete Blanche aufgenommene Bild zeigt die Suche nach dem letzten Mitglied einer Gruppe von sechs Skitourengängern, die am diesem Wochenende in den Schweizer Alpen verschollen sind. Fünf Personen wurden bereits tot aufgefunden. Die Suche nach der letzten Person wurde eingestellt. AFP Vertreterinnen und Vertreter der Bauernbewegung treffen sich mit etwa 650 Traktoren zu einer Mahnwache, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, am 22. März 2024 bei Kirchberg, Kanton Bern. Keystone / Alessandro Della Valle Zwei Vertreterinnen der Klimaseniorinnen Schweiz reagieren auf die Veröffentlichung der Entscheidung der Grossen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte über ihre Beschwerde. Der Gerichtshof verurteilte die Schweiz wegen Verletzung der Menschenrechtskonvention und gab damit den Klimaseniorinnen Recht, die die Untätigkeit der Schweiz im Kampf gegen den Klimawandel angeprangert hatte. 9. April 2024 in Strassburg, Frankreich. Keystone / Jean-Christophe Bott Ein Roboter wird an einem Stand während des AI for Good Global Summit der International Telecommunication Union (ITU) in Genf am 30. Mai 2024 ausgestellt. Fabrice Coffrini / AFP Ein Auto fährt auf einer Strasse entlang einer Reihe von Pappeln, im Hintergrund ein Nordlicht (Aurora Borealis), das am Nachthimmel über dem Dorf Daillens in der Schweiz leuchtet, 10. Mai 2024. Laurent Gillieron / Keystone Zwei Kampjets des Typs F/A-18 werden bei einer Übung der Schweizer Luftwaffe für Starts und Landungen von Kampfjets auf der Autobahn A1 zwischen Avenches und Payerne in der Westschweiz am 5. Juni 2024 aufgetankt. Fabrice Coffrini / AFP Die Staatsoberhäupter posieren für ein traditionelles Familienfoto, während sich die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd während des Gipfeltreffens zum Frieden in der Ukraine in Stansstad bei Luzern, Schweiz, am 15. Juni 2024, nach vorne lehnt. Alessandro Della Valle / Keystone Nemo, Gewinner des 68. Eurovision Song Contest (ESC) 2024 mit dem Lied „The Code“. In seiner Heimatstadt Biel wird Nemo am 17. Juni 2024 von einer grossen Anzahl Fans empfangen. Stefan Wermuth / AFP Nach dem Unwetter. Elio Biadici telefoniert am 3. Juli 2024, in seinem zerstörten Stallgebäude in Piano di Peccia im Maggiatal in der Südschweiz. Michael Buholzer / Keystone Fans unterstützen ihre Mannschaft auf der Tribüne vor dem Viertelfinalspiel der UEFA EURO 2024 zwischen England und der Schweiz in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, Deutschland, am 06. Juli 2024. AFP Eine Gruppe von „Swifties“ warten auf das Konzert der US-Sängerin und Songwriterin Taylor Swift im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ vor dem Letzigrund-Stadion in Zürich, Schweiz, am 09. Juli 2024. Ennio Leanza /Keystone Ein Sprung vom Drahtschmidlisteg in die Limmat, fotografiert am 14. Juli 2024 in Zuerich. Gaetan Bally / Keystone Der von Exit International entwickelte Sarco, mit der ein sterbewilliger Patient auf Knopfdruck innerhalb von Sekunden sterben kann, wurde am 17. Juli 2024, auf einer Pressekonferenz der The Last Resort Association in den Resilient Studios in Zürich vorgestellt. Keystone / Ennio Leanza Die US-Amerikanerin Gabrielle Thomas beim Überqueren der Ziellinie vor der Jamaikanerin Niesha Burgher (6), der Schweizerin Mujinga Kambundji (3) und der Kanadierin Jacqueline Madogo (8) im 200-m-Lauf der Frauen bei den Olympischen Spielen Paris 2024 im Stade de France in Saint-Denis, nördlich von Paris, am 4. August 2024. Afp Or Licensors Jüdisch-Orthodoxe Gäste auf einem Spaziergang am Davoser See, am 26. August 2024. Gian Ehrenzeller / Keystone Ein Hornusser spaltet das hölzerne Ende seines Stocks beim Schlagen der „Nouss“ während eines Hornusser-Spiels am 40. Schweizer Fest am 31. August 2024 in Höchststetten. Fabrice Coffrini / AFP Ein Besucherin betrachtet das Gemälde „Composition (Les velours) (C)“ des französischen Künstlers Henri Matisse während eines Pressebesuchs der Ausstellung „Matisse – invitation au voyage“ in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel, am 20. September 2024. AFP Polizeibeamte bei einem Einsatz vor einem Kinderhort in Zürich Oerlikon, Schweiz, am 1. Oktober 2024. Keystone / Michael Buholzer Eine Velofahrerin schiebt bei starkem Schneefall ihr Fahrrad an feststeckenden Autos vorbei, am 21. November 2024 im Lorrainequartier in Bern. Alessandro Della Valle / Keystone Autos stauen sich auf der Autobahn A14 auf der Höhe von Buchrain in Richtung Luzern am 21. November 2024. Keystone / Philipp Schmidli Bundesrätin Karin Keller-Sutter trifft ihren Patenhund, den Bernhardiner Zeus du Grand St. Bernard, links, und dessen Tochter Lio von der Fondation Barry, nach ihrer Wahl zur Bundespräsidentin 2025 durch die Vereinigte Bundesversammlung an der Wintersession der Eidgenössischen Räte, am 11. Dezember 2024 im Bernerhof in Bern. Alessandro Della Valle / Keystone Arbeiter kontrollieren die gepanzerte Wasserleitung mit einem Durchmesser von 3.9 Metern, die vom Oberaarsee zum Kraftwerk Grimsel 1 unter dem Bett des Grimselsees führt, während der Seeleerung und den Arbeiten für die Inbetriebnahme des neuen Spitallamm-Staudamms, fotografiert am 17. Dezember 2024 in Guttannen. Gaetan Bally / Keystone Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, rechts, hält den kleinen Mael, Sohn von Sarah Wyss, Nationalrätin SP-BS, nicht im Bild, neben Philipp Kutter, Nationalrat Mitte-ZH, im Vorzimmer des Nationalrats, während der Wintersession der Eidgenössischen Räte, am Donnerstag, 19. Dezember 2024 in Bern. Peter Klaunzer / Keystone Eine Strassenkreuzung inmitten von Reben ist tiefverschneit, am 23. Dezember 2024 bei Flanthey VS. Alessandro Della Valle / Keystone Bild 1

Editiert von Benjamin von Wyl.

