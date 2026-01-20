Bundespräsident Parmelin will Handelsabkommen mit China erneuern

Keystone-SDA

Bundespräsident Guy Parmelin will die Beziehungen zu China pflegen und ausbauen. Er traf sich am Dienstagvormittag mit dem chinesischen Vize-Premierminister He Lifeng in Davos am Rande des WEF.

(Keystone-SDA) Der Austausch sei wichtig gewesen, schrieb der Bundespräsident auf der Plattform X. Lifeng gilt als zentraler Akteur innerhalb der chinesischen Regierung für die internationalen Handelsbeziehungen.

Wirtschaftsminister Parmelin möchte das bestehende Handelsabkommen mit Peking optimieren, wie er vergangene Woche an der Albisgüetli-Tagung der SVP sagte. Im besten Fall könnten die Verhandlungen dieses Jahr abgeschlossen und das neue Freihandelsabkommen unterschrieben werden.

An der Tagung seiner Partei sagte Parmelin weiter, dass die Schweiz mit allen grossen Handelspartnern möglichst gute Beziehungen pflegen müsse. Die Zukunft der Schweiz hänge von der Diversifizierung ihrer Märkte ab.