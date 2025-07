Bundespräsidentin Keller-Sutter feiert den 1. August auf dem Rütli

Keystone-SDA

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter feiert den 1. August auf dem Rütli im Kanton Uri. Anders als die Mehrheit der anderen Bundesratsmitglieder beschränkt sie sich auf einen Auftritt im Rahmen des Schweizer Nationalfeiertags. Ein Überblick:

2 Minuten

(Keystone-SDA) Ebenfalls am Vierwaldstättersee, in Gersau SZ, hält Aussenminister Ignazio Cassis seine 1.-August-Rede. Auch er nimmt nur an einer Veranstaltung teil.

Verteidigungsminister Martin Pfister wird am 1. August an drei verschiedenen Orten Ansprachen halten. Der dienstjüngste Bundesrat wird am Brunch auf dem Bauernhof Rimensberg SG teilnehmen, dann nach Amriswil TG reisen und schliesslich in Freiburg reden.

Auch Justizminister Beat Jans wird drei Reden halten. Der Basler reist am Morgen nach Schaffhausen und am Mittag nach Altdorf, bevor er den Tag in Windisch im Kanton Aargau beendet.

Marathonprogramm für Rösti

Bundesrat Albert Rösti wird am 31. Juli und am 1. August insgesamt sechs Ansprachen halten. Er wird seine Reise in Basse-Vendline im Jura beginnen, bevor er nach Luzern reist. Am nächsten Tag wird er nach Goms VS, Pierrafortscha FR und Les Planchettes NE reisen, bevor er in Oberbölchen BL auftritt.

Auch Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider wird an zwei Tagen an Anlässen zum Nationalfeiertag teilnehmen. Am 31. Juli wird sie in Rorschach im Kanton St. Gallen sein. Am nächsten Tag reist sie am Vormittag nach Delley FR und am Abend nach Tresa TI.

Guy Parmelin hält seine erste Rede am 31. Juli in der Walliser Gemeinde Fully. Am 1. August nimmt der Wirtschaftsminister am Bauernhofbrunch auf dem Stüdelihof SO teil, bevor er seinen Tag in Klosters in Graubünden ausklingen lässt.