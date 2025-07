Bundesrat Albert Rösti hat beinahe seine grosse Liebe verpasst

Keystone-SDA

Bei Bundesrat Albert Rösti lässt das Musical "Der Glöckner von Notre Dame" Erinnerungen an seine Erlebnisse in Paris aufflammen. Beinahe hätten er und seine Frau Theres sich in der "Stadt der Liebe" bei einem Date verpasst.

(Keystone-SDA) Das Musical bringt derzeit einen Hauch Paris an die Thunerseespiele in der Berner Kleinstadt. An Paris haben Albert Rösti und seine Ehefrau Theres romantische Erinnerungen, wie die «Berner Zeitung» berichtete.

Als junge Frau machte die spätere Flugbegleiterin einen Sprachaufenthalt in La Rochelle an der französischen Atlantikküste. «Wir kannten uns damals noch nicht sehr lange und vereinbarten, uns in Paris zu treffen», so der SVP-Bundesrat. Doch das Treffen sei beinahe geplatzt, da Theres in La Rochelle ihren Zug verpasst habe. «Und das in einer Zeit, als es noch keine Mobiltelefone gab.»

Rösti wartete in Paris also vergeblich auf sein Rendez-vous. «Als Theres nicht kam, suchte ich heraus, wann der nächste Zug aus La Rochelle ankommt.» Schliesslich musste er sogar den Bahnhof wechseln – im Ungewissen, ob ihn sein Date vielleicht hatte sitzen lassen, wie es im Bericht heisst. «Ich wartete und wartete am Perron – bis Theres tatsächlich auftauchte.» Theres Rösti hält fest: «Hätten wir uns damals in Paris verpasst, wären wir heute wohl nicht zusammen.»