Bundesrat Cassis empfängt chinesischen Aussenminister im Tessin

Keystone-SDA

Bundesrat Ignazio Cassis hat seinen chinesischen Amtskollegen, Aussenminister Wang Yi, am Freitag in Bellinzona empfangen. Das Treffen fand anlässlich der 4. Runde des strategischen Dialogs zwischen der Schweiz und China statt.

(Keystone-SDA) Nach dem Gespräch gaben die beiden Minister am Fuss des Castelgrande, einer drei Burgen der Tessiner Kantonshauptstadt, eine gemeinsame Erklärung ab. Wangs Besuch in der Schweiz fiel mit dem 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern zusammen.