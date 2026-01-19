Bundesrat Pfister informiert sich über Luftraumsicherheit am WEF

Keystone-SDA

Verteidigungsminister Martin Pfister hat am Montag in Davos die im Rahmen des Weltwirtschaftsforums WEF mobilisierten Truppen besucht. Er zeigte sich beeindruckt von der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Armee.

(Keystone-SDA) Die Zusammenarbeit zwischen den zivilen Einsatzkräften der Polizei und dem Militär laufe gut, sagte der Bundesrat bei seinem Besuch eines Militärstützpunktes in Frauenkirch bei Davos GR zu Journalistinnen und Journalisten. Dabei betonte er auch den Einsatz der Milizsoldaten.

Auf dem Stützpunkt seien Militäreinheiten der Bodentruppe, der Luftwaffe, des Cyberkommandos sowie der Logistikbasis, erklärte der Standortkommandant dem Bundesrat. Die Koordination der Lufttransporte sowie die Luftraumsicherheit würden von diesem Standort aus gewährleistet, sagte Pfister weiter. Dabei sei auch die internationale Zusammenarbeit von Bedeutung.