Bundesratsmitglieder auf «Tour de Suisse» am 1. August

Keystone-SDA

Ein Brunch auf dem Bauernhof, offene Türen im Bundeshaus und Reden von Spitzenpolitikerinnen und Politikern: Der Nationalfeiertag bietet auch dieses Jahr das volle Programm. Arbeit bringt der 1. August wie gewohnt für die Mitglieder des Bundesrats.

(Keystone-SDA) Rund 270 Bauernhöfe in der ganzen Schweiz laden zum traditionellen 1.-August-Brunch ein. Ob auf dem Hof im Flachland, in den Hügeln oder in den Alpen: Überall erwarten die Gäste regionale Spezialitäten und frische Produkte direkt vom Hof, wie der Bauernverband verspricht.

Ziel sei es, Brücken zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft zu schlagen und einen Blick hinter die Kulissen der einheimischen Lebensmittelproduktion zu ermöglichen.

Wer Parlamentsluft schnuppern möchte, kann das im Bundeshaus in Bern. Dieses öffnet seine Türen von 8.30 bis 16.30 Uhr. Mehrere Räumlichkeiten können frei besichtigt werden. Zudem stellen sich Nationalratspräsidentin Maja Riniker und Ständeratspräsident Andrea Caroni Fragen aus dem Publikum.

Im ganzen Land gibt es zudem Ansprachen von Politikerinnen und Politikern zum Nationalfeiertag. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter spricht dabei an historischer Stätte – auf dem Rütli im Kanton Uri. Ebenfalls am Vierwaldstättersee, im schwyzerischen Gersau, hält Aussenminister Ignazio Cassis seine 1.-August-Rede.

Der dienstjüngste Bundesrat, Verteidigungsminister Martin Pfister, wird am Brunch auf dem St. Galler Bauernhof Rimensberg teilnehmen, dann nach Amriswil im Thurgau reisen und schliesslich in Freiburg reden.

Rösti hält die meisten Reden

Justizminister Beat Jans reist am Morgen nach Schaffhausen und am Mittag nach Altdorf, bevor er den Tag in Windisch im Kanton Aargau beendet.

Für Bundesrat Albert Rösti geht ein eigentlicher Redemarathon weiter. Er reist am Freitag nach Goms im Wallis, ins freiburgische Pierrafortscha und nach Les Planchettes im Kanton Neuenburg, bevor er im Baselbieter Oberbölchen auftritt. Die «Tour de Suisse» des Umweltministers hatte bereits am Donnerstag begonnen – mit Reden in Basse-Vendline im Jura und in Luzern.

Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider führt ihr Weg nach ihrem Auftritt in Rorschach SG vom Vortag am 1. August am Vormittag ins freiburgische Delley und am Abend nach Tresa im Tessin.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin nimmt am Bauernhofbrunch auf dem Solothurner Stüdelihof teil, bevor er seinen Tag in Klosters in Graubünden ausklingen lässt. Bereits am Donnerstag hatte er in der Walliser Gemeinde Fully eine Rede gehalten.