Calimeros-Frontmann Roland Eberhart am Halswirbel operiert

Keystone-SDA

Der Frontmann der Schlagerband Calimeros, Roland Eberhart, hat sich einer Halswirbeloperation unterziehen müssen. Der Sänger bangt nach dem Eingriff um seine Stimme.

(Keystone-SDA) Im Frühsommer 2024 bemerkte Eberhart beunruhigende Symptome. «Ich verspürte plötzlich eine Gefühllosigkeit an beiden Armen bis zu den Fingerspitzen und Gleichgewichtsstörungen. Natürlich fragte ich mich, was wohl mit mir los ist. Es waren sehr beängstigende Momente.», sagte der 68-Jährige zu «Blick» am Freitag.

Die Ärzte stellten bei Eberhart einen angeborenen Bandscheibenfehler im Halswirbelbereich fest, der das zentrale Nervensystem zu schädigen drohte. Die Operation verhinderte schwerwiegende Folgen bis zur Lähmung, hiess es weiter.

Beim Eingriff wurden neben Luft- und Speiseröhre auch die Stimmbänder zur Seite gedrückt. Der Thuner bange nun um seine Stimme. «Nicht mehr singen zu können, wäre für mich eine Katastrophe! Die Stimme ist mein ganzes Kapital, die Calimeros ohne meine Leadstimme sind undenkbar; es würde das Ende unserer Erfolgsgeschichte bedeuten!», liess sich Eberhart zitieren.