Cardi B suchte bei Trennung von Ehemann Rat bei Shakira

Keystone-SDA

Cardi B hat bei ihrer Trennung einen Ratschlag von Shakira bekommen. Die Rapperin habe die kolumbianische Sängerin gefragt, wie sie über ihren Partner hinweggekommen sei, erzählte Cardi B im "Jay Shetty Podcast". "Und sie sagte: "Es wird passieren." Und ich dachte, bei mir wird es niemals passieren - aber es ist passiert."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 32-Jährige habe in der Zeit «die Liebe sterben» gespürt, sowohl von ihrer Seite als auch von der Seite ihres damaligen Ehemanns, dem Rapper Offset. «Ich habe jeden Tag geweint.» Es habe Monate gedauert, bis ihr Herz abschliessen konnte. «Anstelle von meinem Mund und meinem Hirn, musste mein Herz sagen: «Du hast damit abgeschlossen.» Weil du es zwar sagen und danach handeln kannst. Aber selbst wenn du Massnahmen ergreifst – wenn du nicht damit abgeschlossen hast, hast du nicht damit abgeschlossen.»

Aber der Rap-Superstar sei über die Trennung hinweggekommen und sagte: «Ich bin so stark wie nie zuvor.» Cardi B hatte während der Schwangerschaft mit ihrem dritten Kind die Scheidung von Rapper Offset eingereicht, mit dem sie seit 2017 verheiratet war. Mittlerweile erwartet sie ihr viertes Kind mit Football-Profi Stefon Diggs.

