Charles scherzt in Italien über kulinarische Sünden der Briten

Keystone-SDA

Grossbritanniens König Charles III. hat in Italien über die Kochfertigkeiten der Briten im Hinblick auf die italienische Küche gescherzt. Grossbritannien habe in hohem Masse vom italienischen Einfluss auf das, "was wir tragen, was wir trinken und was wir essen", profitiert, sagte der 76 Jahre alte König vor den Kammern des italienischen Parlaments. "Ich hoffe nur, dass Sie uns verzeihen, wenn wir gelegentlich Ihre wunderbare Küche verhunzen."

2 Minuten

(Keystone-SDA) In seiner Rede hob Charles mehrfach die enge Verbindung und wechselseitigen Einflüsse Grossbritanniens und Italiens hervor. Die beiden Länder seien zwei Völker und zwei Nationen, deren Geschichte eng miteinander und mit der des gesamten europäischen Kontinents verwoben ist, sagte der Monarch vor den Abgeordneten in Rom. «Schliesslich sind wir beide europäische Länder.»

Der König und seine Frau Königin Camilla (77) sind derzeit auf Staatsbesuch in Italien. Die Reise fällt mit dem 20. Hochzeitstag der beiden zusammen. Charles und Camilla hatten sich am 9. April 2005 das Ja-Wort in Windsor gegeben. Für beide ist es inzwischen die zweite Ehe. Charles war früher mit Prinzessin Diana verheiratet, die ein Jahr nach der Scheidung bei einem schweren Verkehrsunfall in Paris mit 36 Jahren ums Leben kam.

Charles scherzt auf Italienisch

Seine Rede vor dem Parlament hielt der König sowohl auf Englisch als auch auf Italienisch. Gleich zu Beginn sagte er: «Ich hoffe, ich ruiniere Dantes Sprache nicht so sehr, dass ich nicht mehr nach Italien eingeladen werde.» Am Donnerstag besuchen Charles und Camilla Ravenna im Norden Italiens. Dort befindet sich das Grabmal des italienischen Nationaldichters Dante Alighieri.