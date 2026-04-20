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Chefwechsel bei Apple: John Ternus löst Tim Cook ab

Keystone-SDA

Beim iPhone-Konzern Apple gibt es einen Wechsel an der Spitze. Hardware-Chef John Ternus löst Tim Cook als Konzernchef ab. Cook übernimmt die Führung des Verwaltungsrates, wie Apple am Montag mitteilte. Der Wechsel soll am 1. September vollzogen werden.

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(Keystone-SDA) Der 50-jährige Ternus wurde schon seit einiger Zeit als wahrscheinlicher Cook-Nachfolger gehandelt, über den Zeitpunkt des Wechsels gab es aber unterschiedliche Informationen. Vor einigen Monaten gab es bereits Berichte, wonach Cook bald abtreten wolle.

Unter Cooks Führung stiess Apple unter anderem ins Geschäft mit Computer-Uhren und einer Datenbrille vor und verdiente immer mehr Geld mit Geräten wie iPhones und Mac-Computern.

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