Chloé Zhao und Paul Thomas Anderson für Regiepreis nominiert

Keystone-SDA

Regisseurin Chloé Zhao kann mit ihrem Filmdrama "Hamnet" auf die begehrte Auszeichnung der US-Regisseure hoffen. Ihr Kollege Paul Thomas Anderson ist mit dem Politthriller "One Battle After Another" im Rennen. Die Directors Guild of America (DGA) gab die Nominierungen für die renommierten Regiepreise in Los Angeles bekannt. Die DGA-Trophäen sollen am 7. Februar in Beverly Hills zum 78. Mal verliehen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Neben Oscar-Preisträgerin Zhao («Nomadland») und Anderson sind auch Ryan Coogler («Blood & Sinners»), Guillermo Del Toro («Frankenstein») und Josh Safdie («Marty Supreme») nominiert.

Nominierte auf Oscar-Kurs

Die DGA-Auszeichnungen gelten als Barometer für die folgende Oscar-Verleihung. 2024 holte Christopher Nolan für «Oppenheimer» erst den DGA-Preis und dann den Regie-Oscar. Im vorigen Jahr wurde Regisseur Sean Baker für die Tragikomödie «Anora» mit dem DGA-Regiepreis ausgezeichnet – bei den Oscars holte «Anora» über eine Sexarbeiterin in den USA dann fünf Auszeichnungen, darunter für den besten Film und für die beste Regie.