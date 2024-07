Chris Pratt gratuliert Schwarzenegger: “Du bist einzigartig”

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Hollywoodstar Chris Pratt hat zollt seinem berühmten Schwiegervater, Arnold Schwarzenegger, an dessen Geburtstag Tribut gezollt. “Du bist einzigartig”, schrieb Pratt am Dienstag (Ortszeit) an den “Terminator”-Star gerichtet in seinen sozialen Medien.

Er würde sich auf ein weiteres Jahr mit klugen Ratschlägen, guten Zigarren, Schachspiel-Anfeuerungen und aufs Verfüttern von selbstgebackenen Keksen an die vielen Farmtiere in Schwarzeneggers Küche freuen.

Pratt (45), der seit 2019 mit Schwarzeneggers Tochter Katherine (34) verheiratet ist und mit ihr zwei kleine Töchter hat, postete dazu mehrere Fotos. Eins zeigt den gebürtigen Österreicher mit zwei Kindern und seinem Hausschwein in der Küche.

Krafttraining zum 77. Geburtstag

Schwarzenegger, der am Dienstag 77 Jahre alt wurde, erzählte in früheren Interviews, dass seine Enkelinnen Lyla und Eloise bei der Fütterung seiner Farmtiere – dazu gehören auch ein Esel und ein Zwergpony – gerne mithelfen würden.

Mit Sonnenbrille und Jogginghose zeigte sich Schwarzenegger an seinem Geburtstag beim Krafttraining unter Palmen und blauem Himmel. In Postings auf der Plattform X rief er seine Follower zum regelmässigen Fitnesstraining auf.