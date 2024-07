Christa Markwalder sieht in später Mutterschaft viele Vorteile

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die frühere Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder (48) sieht in einer späten Mutterschaft zahlreiche Vorteile. “Ich konnte mich beruflich entwickeln, eine politische Karriere machen, eine Existenz aufbauen, reisen, Erfahrungen sammeln.”

Hätte sie jung ein Kind bekommen, hätte sie das unter Druck gesetzt, sagte die Mutter eines zweijährigen Sohnes den Tamedia-Zeitungen vom Montag. “Die Kombination von Studium, Beziehung, Kind, Berufseinstieg und politisches Engagement wäre enorm fordernd gewesen. Heute hingegen geniesse ich das Mami-Sein sehr.”

Sie sei komplett natürlich und völlig überraschend schwanger geworden. “Out of the blue”, sagte Markwalder. “Nach unseren Ferien in Italien habe ich es herausgefunden.” Ihr Frauenarzt habe scherzhaft gesagt: “Die Chance des letzten Eisprungs.” Mutter zu werden sei nie eine Priorität für sie gewesen, aber sie habe es auch nie ausgeschlossen.

Markwalder sass von 2003 bis 2023 im Nationalrat, ab 2015 für ein Jahr als Präsidentin. Sie war zurückgetreten, nachdem sie mit 46 das Kind bekommen hatte. Seit 2008 arbeitet die Juristin in verschiedenen Rollen bei der Zurich-Versicherung. Markwalder ist verheiratet mit Peter Grünenfelder, dem ehemaligen Avenir-Suisse-Direktor und heutigen Präsidenten von Auto Schweiz.