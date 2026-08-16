Churer Fest zieht 95’000 Menschen in die Stadt

Keystone-SDA

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Bis zu 95'000 Menschen haben am Wochenende bei grosser Hitze am Churer Fest gefeiert. Die Behörden in Chur ziehen eine positive Fest-Bilanz.

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(Keystone-SDA) Das grösste Bündner Volksfest sei trotz hoher Besucherzahlen und grosser Hitze weitgehend friedlich verlaufen, teilte die Stadtpolizei Chur mit. Zwischen 90’000 und 95’000 Menschen besuchten die 35. Ausgabe des Fests in der Churer Innenstadt.

Die Stadtpolizei musste im Zusammenhang mit dem Fest 44 Mal intervenieren, wie sie am Sonntag mitteilte. Die Interventionen betrafen unter anderem Streitereien und übermässigen Alkoholkonsum.

Die Rettungskräfte behandelten 91 Personen. Viele Einsätze waren auf die hohen Temperaturen und daraus folgende Kreislaufprobleme zurückzuführen. Sieben Personen mussten wegen Verletzungen oder übermässigem Konsum von Alkohol oder Drogen ins Spital gebracht werden.

Die Behörden hatten im Vorfeld umfassende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So wurden Betonblöcke aufgestellt, um zu verhindern, dass Fahrzeuge in die Menschenmenge fahren können. Die Stadtpolizei war mit einem stark erhöhten Mannschaftsbestand präsent und wurde von der Kantonspolizei Graubünden, der SBB-Transportpolizei und privaten Sicherheitsdiensten unterstützt. Zur Überwachung der Menschenmengen setzten die Verantwortlichen auch Drohnen ein.