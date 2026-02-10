Coca-Cola verzeichnet in der Schweiz 2025 leichten Absatzrückgang

Keystone-SDA

Der Getränkeabfüller Coca-Cola HBC hat 2025 in der Schweiz weniger verkauft als im Vorjahr. Stark entwickelte sich hingegen das Geschäft mit Energy-Getränken.

(Keystone-SDA) Das Absatzvolumen in der Schweiz sank auf 68,2 Millionen Verkaufseinheiten, nach 68,7 Millionen im Jahr 2024. Dies entspricht einem Rückgang von 0,7 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Eine Verkaufseinheit («Unit Case») entspricht branchenüblich rund 5,7 Litern Getränk. Damit verkaufte Coca-Cola in der Schweiz 2025 umgerechnet rund 389 Millionen Liter.

Der Konzern sprach von einer verhaltenen Entwicklung. Belastet wurde das Geschäft vor allem im ersten Halbjahr, während sich der Absatz in der zweiten Jahreshälfte wieder stabilisierte.

Uneinheitlich entwickelte sich das Sortiment. Im klassischen Softdrink-Geschäft gingen die Mengen im niedrigen einstelligen Bereich zurück, während Varianten wie Coke Zero, Coke Zero Sugar Zero Caffeine und Sprite zulegten.

Besonders stark wuchs erneut das Energy-Drink-Geschäft mit einem zweistelligen Plus. Auch Kaffee entwickelte sich positiv: Im Ausser-Haus-Geschäft erzielte der Konzern in der Schweiz ein niedrig zweistelliges Wachstum.

Bei den alkoholfreien Getränken ausserhalb der Cola-Kategorie stieg der Absatz von Wasser leicht, während Ready-to-Drink-Tee im mittleren einstelligen Bereich wuchs. Rückenwind brachte zudem die Einführung der Marke Peace Tea im zweiten Quartal.