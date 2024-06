Coop startet Food-Waste-Projekt mit Frischfleisch

(Keystone-SDA) Coop startet ein Pilotprojekt zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung. In 16 Filialen bietet die Detailhändlerin neu Frischfleischprodukte, die am Verbrauchsdatum tiefgekühlt werden, zum halben Preis an.

Laut Mitteilung vom Montag bleiben die Produkte dadurch weitere 90 Tage haltbar. Durchgeführt wird das Projekt in Supermärkten in der Verkaufsregion Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich.

Die ausgewählten Tiefkühlprodukte seien mit dem Aufkleber “Verwenden statt Verschwenden” und dem Tiefkühlsymbol gekennzeichnet, hiess es.