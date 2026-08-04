Cyberangriff in Liechtenstein «auf hohem technischem Niveau»

Keystone-SDA

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Der Cyberangriffs auf das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen in Liechtenstein hat auf technisch hohem Niveau stattgefunden. Das teilte das Fürstentum Liechtenstein am Dienstag mit.

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(Keystone-SDA) Die ersten Untersuchungsergebnisse zeigen gemäss einer Mitteilung vom Dienstag, dass das Verzeichnis isoliert angegriffen wurde. Es habe sich um einen Angriff auf hohem technischem Niveau auf eine hochkomplexe Infrastruktur gehandelt. Aus Sicherheitsgründen wurden vorerst weitere sensible Daten vom Netz genommen.

Wer die Täterschaft ist, die 31’000 Datenkopien von Gesellschaften, Stiftungen und Treuhänderschaften gestohlen hat, ist weiterhin unklar. Vom Datendiebstahl betroffen sind Namen der Rechtsträger sowie Namen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Wohnsitzstaat der wirtschaftlich berechtigten Personen.

Adressen und Telefonnummern wie auch finanzielle Daten, etwa Umsätze, Vermögen oder Dividenden seien nicht vom Datendiebstahl betroffen, hiess es.