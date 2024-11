Dachverband Berufsbildung Schweiz feiert 150-jähriges Bestehen

Keystone-SDA

Der Dachverband Berufsbildung Schweiz hat am Samstag sein 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Am Festtakt im Berner Kursaal traten auch Bildungsminister Guy Parmelin und die Berner Bildungsdirektorin Christine Häsler auf.

(Keystone-SDA) Die Berufsfachschule und die dort unterrichtenden Lehrpersonen seien wichtige Träger der Berufsbildung, erklärte der Dachverband Berufsbildung Schweiz (BCH-FPS) am Samstag in einer Medienmitteilung. Bundesrat Parmelin sagte in seiner Rede, die Berufsbildung und mit ihr das duale Bildungssystem habe sich eindeutig bewährt. Mit ihrer Funktionsweise und ihren Feinheiten sei sie auch sehr schweizerisch.

Ausbildung sei grundsätzlich ein sehr wertvolles Gut, aber auch eine Herausforderung, da sich die Arbeitswelt ständig und schnell verändere, etwa durch neue Technologien wie die Künstliche Intelligenz. Die Jugendlichen stünden bei diesen Veränderungen an vorderster Front, deshalb sei es umso wichtiger, sie gezielt zu fördern, so Parmelin.

Seine eigentliche Geburtsstunde erfuhr der Dachverband Berufsbildung Schweiz am Schweizerischen Lehrertag 1874 in Winterthur. In ihm haben sich die Kantonal- und Fachsektionen der Lehrpersonen von Berufsfachschulen aus der ganzen Schweiz zusammengeschlossen.