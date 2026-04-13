Das Karussell für die Regierungsratswahlen 2027 füllt sich

Das Karussell für die Zürcher Regierungsratswahlen im kommenden Jahr füllt sich allmählich. Nachfolgend ein Überblick über jene Kandidierenden, die bereits Interesse angemeldet haben oder schon nominiert wurden.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Die SP will mit einem Zweierticket antreten

Die SP will zwei Kandidierende ins Rennen schicken. Ihr Ziel ist es, den Sitz der nicht mehr antretenden Justizdirektorin Jacqueline Fehr zu verteidigen und einen zweiten Sitz zurückzuerobern. Bereits für eine Kandidatur in Position gebracht haben sich Nationalrätin Priska Seiler Graf und der Winterthurer Stadtrat Nicolas Galladé. Wer auf dem Ticket steht, entscheidet die Parteibasis im Juli.

Die GLP will zurück in die Regierung

Seit dem Rückzug von Verena Diener im Jahr 2007 ist die GLP nicht mehr im Regierungsrat vertreten. Nun soll die Winterthurer Gemeinderätin Nora Ernst den Sprung zurück schaffen. Die Co-Präsidentin der kantonalen GLP wurde bereits offiziell als Kandidatin nominiert.

Die FDP tritt mit Silberschmidt an

Die FDP will den frei werdenden Sitz von Carmen Walker Späh mit dem 32-jährigen Nationalrat Andri Silberschmidt verteidigen. Die Nomination findet im Juni statt. Eigentlich hätte die Partei aber lieber zwei Sitze. Ob sie mit einer zweiten Kandidatur antritt, hängt nun aber von Mario Fehr (parteilos) ab. Sollte er noch einmal antreten, hätte eine zweite FDP-Kandidatur kaum Chancen.

Die Mitte in Warteposition

Mitte-Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat bisher nicht kommuniziert, ob sie erneut antritt oder nicht. Ein Rückzug ist angesichts ihres Alters sehr wahrscheinlich, mögliche Nachfolger halten sich aber noch zurück. Nationalrat Philipp Kutter, dem Ambitionen nachgesagt werden, will sich erst äussern, wenn Steiner ihren Entscheid publik gemacht hat.

SVP sucht Nachfolger für Ernst Stocker

Nachdem Finanzvorsteher Ernst Stocker schon einmal eine Amtszeit angehängt hat, weil die SVP keine anderen Kandidaten hatte, lässt sich der 70-Jährige nun doch noch pensionieren. Als Nachfolger wird Nationalrat Martin Hübscher gehandelt, aber auch andere Kandidierende hätten noch Zeit, offen Interesse zu bekunden. Nominieren wird die SVP im Juli. Die bisherige Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli wird erneut antreten.

Grüne äusserten sich bisher nicht

Baudirektor Martin Neukom hat sich bisher nicht zu den Wahlen 2027 geäussert. Alles andere als eine erneute Kandidatur wäre beim 39-Jährigen allerdings eine Überraschung. Einen zweiten Sitz dürften die Grünen nicht anstreben.

Und was macht Mario Fehr?

Sicherheitsdirektor Mario Fehr hat sich bisher nicht dazu geäussert, ob er eine weitere Amtszeit anhängen will oder nicht. Er ist zwar im Rentenalter, wirkt aber keineswegs amtsmüde und ist beim Volk sehr beliebt. Zudem ist er parteilos. Er kann also allein entscheiden.