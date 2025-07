Das Knonauer Amt erhält doch noch eine Mittelschule

Keystone-SDA

Das Knonauer Amt erhält nun doch eine Mittelschule: Nachdem der Regierungsrat die Investition aus Kostengründen zurückgestellt hatte, wird in Affoltern am Albis bis 2028 nun doch gebaut. Kosten wird das neue Gymi voraussichtlich knapp 55 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Geplant ist Schulraum für rund 650 Schülerinnen und Schüler, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Gebaut wird die Kanti Affoltern auf kantonalen Grundstücken im Gebiet «Schwanden», ein Areal, das sich in Gehdistanz zum Bahnhof befindet.

Komplett eigenständig wird das Gymi Affoltern aber nicht. Es soll als «Filiale» der derzeit überfüllten Kantonsschule Limmattal in Urdorf organisiert werden.

Holzmodulbau

Die geplanten drei Schultrakte und zwei Sporthallen werden im Holzmodulbau erstellt. Die Gebäude können somit einfach ab- und umgebaut werden. Mit diesem System habe der Kanton bisher gute Erfahrungen gemacht, etwa in Uetikon am See und am Standort Zürich Hohlstrasse, heisst es in der Mitteilung.

Der Wunsch nach einer eigenen Mittelschule besteht im Knonauer Amt seit Jahren. Bereits 2017 unterschrieben 4000 Personen eine entsprechende Petition an den Regierungsrat. Doch die Regierung winkte damals noch ab. Die potentiellen Schülerzahlen seien zu klein. Dies hat sich inzwischen geändert.