Deep-Purple-Sänger Gillan hat eine enge Beziehung zur Schweiz

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Deep-Purple-Sänger Ian Gillan hat nie erwogen, in die Schweiz zu ziehen – er besitze bereits zwei Häuser an anderen Orten. “Aber wir haben enge Beziehungen zur Schweiz und zu Montreux, wo wir ‘Machine Head’ aufnahmen”, sagte er zu CH Media.

Dies sei eines der wichtigsten Alben der Band. Dort sei auch der Song “Smoke on the Water” entstanden, das Stück, das den verheerenden Casino-Brand von 1971 thematisiert, den die Band vor Ort erlebt habe. Für das Montreux Jazz Festival kehrt die Band kommende Woche nun an diesen Ort zurück.

Einer seiner Bandkollegen, Roger Glover, lebe mit seiner Familie im Fricktal. Aber besucht habe er ihn noch nie: Sie würden auf Tour neun Monate zusammenleben, da müsse er ihn nicht auch noch in der tourfreien Zeit sehen. “So gross ist die Sehnsucht auch wieder nicht.”