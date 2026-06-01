The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Denkmalpflegerin des Kantons Schwyz hat gekündigt

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz muss die Stelle des Denkmalpflegers oder der Denkmalpflegerin neu besetzen. Die bisherige Amtsinhaberin Monika Twerenbold verlässt die kantonale Verwaltung per Ende November 2026.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Montag wird Twerenbold eine nicht näher bezeichnete neue Herausforderung in der Zentralschweiz annehmen.

Twerenbold hatte ihre Stelle 2018 angetreten. In ihre Amtszeit fielen laut der Mitteilung etwa die Restaurierungen mittelalterlicher und neuzeitlicher Blockbauten, des Klosterplatzes in Einsiedeln, des Steinhauses in Tuggen sowie der Pfarrkirche in Lachen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft