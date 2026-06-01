Denkmalpflegerin des Kantons Schwyz hat gekündigt

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz muss die Stelle des Denkmalpflegers oder der Denkmalpflegerin neu besetzen. Die bisherige Amtsinhaberin Monika Twerenbold verlässt die kantonale Verwaltung per Ende November 2026.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Montag wird Twerenbold eine nicht näher bezeichnete neue Herausforderung in der Zentralschweiz annehmen.

Twerenbold hatte ihre Stelle 2018 angetreten. In ihre Amtszeit fielen laut der Mitteilung etwa die Restaurierungen mittelalterlicher und neuzeitlicher Blockbauten, des Klosterplatzes in Einsiedeln, des Steinhauses in Tuggen sowie der Pfarrkirche in Lachen.