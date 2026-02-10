Der Absatz von Tête de Moine AOP ist im Jahr 2025 leicht gestiegen

Keystone-SDA

Der Absatz von Tête de Moine AOP hat im vergangenen Jahr mit 3287 Tonnen zum fünften Mal in Folge die Marke von 3000 Tonnen überschritten. Mengenmässig war es das zweitbeste Jahr der Geschichte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegenüber dem Vorjahr konnte 2025 die Absatzmenge um 93 Tonnen gesteigert werden, was einer Steigerung von 2,9 Prozent entspricht. Für 2026 zeigt sich die Branchenorganisation des Käses aus dem Berner Jura trotz eines unsicheren Umfelds vorsichtig optimistisch, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Im Jahr 2025 wurden rund 60 Prozent der Produktion exportiert, hauptsächlich in die EU. Die Exporte nach Frankreich und Spanien stiegen, während diejenigen nach Deutschland und in die Vereinigten Staaten stabil blieben.