Der Blaue Teppich der Europäischen Filmpreise ist ausgerollt

Keystone-SDA

Im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) ist der Blaue Teppich für die European Film Awards ausgerollt. Erstmals werden in der Schweiz die höchsten Filmpreise Europas verliehen. Die Gala ist an diesem Samstagabend.

(Keystone-SDA) Die European Film Awards gelten als europäisches Pendant zu den US-amerikanischen Oscars – «Black Tie» lautet denn auch hier der Dresscode.

Der Spanier Pedro Almodóvar ist nominiert als bester Regisseur und als bester Drehbuchautor. Sein Film «The Room Next Door» ist wie 14 andere in der Kategorie «Bester Film» nominiert. Neben ihm laufen am Samstagabend Stars wie Regisseur Wim Wenders, die Schauspielerin Juliette Binoche oder der Schauspieler Ralph Fiennes über den Teppich.

Auch Schweizer Filmschaffende hoffen auf eine Auszeichnung: der Animationsfilm «Sauvages» von Claude Barras und der Kurzfilm «2720» von Basil da Cunha.

Die Preisverleihung kann im Livestream von SRF mitverfolgt werden.