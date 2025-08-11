Der Kanton Aargau weiht seine siebte Mittelschule ein

Keystone-SDA

Nach mehr als fünf Jahrzehnten hat der Kanton Aargau wieder eine Mittelschule eröffnet: In Stein im Fricktal sind am Montag rund 130 Jugendliche an der neuen provisorischen Kantonsschule ins Schuljahr gestartet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Eröffnung der neuen Kantonsschule mit vier Abteilungen des Gymnasiums und zwei Abteilungen der Fachmittelschule sei weit mehr als ein blosses Infrastruktur-Projekt, teilte das Aargauer Departement Bildung, Kultur und Sport am Montag mit.

Denn die Schule sei ein «starkes Zeichen für die Bildungsförderung und regionale Entwicklung im Fricktal». Sie stärke die Identität der Region und soll zu einem Treffpunkt für Innovation und Gemeinschaft werden.

Die neue Mittelschule auf dem Brotkorb-Areal wird als bauliche Übergangslösung bis 2029 bestehen bleiben. Ab 2026 wird der definitive Neubau erstellt, der dann ab Schuljahr 2029/30 bezugsbereit sein und für bis zu 44 Abteilungen Platz bieten soll.

Die Kantonsschule Stein ist die siebte Mittelschule im Aargau. Notwendig wurde der Aufbau eines zusätzlichen Standorts im Fricktal aufgrund des demografischen Wachstums im Aargau und den benachbarten Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt. Bisher pendelten jährlich rund 600 Fricktaler Jugendliche für ihre Mittelschulausbildung in andere Kantone, was künftig nur noch beschränkt möglich sein wird.