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Der kantonale Mitte-Parteivorstand distanziert sich von Dittli

Keystone-SDA

Der kantonale Vorstand der Mitte Waadt hat sich vollständig von ihrer Staatsrätin Valérie Dittli distanziert. Er sprach sich wie der neunköpfige Präsidialausschuss gegen Dittlis Kandidatur für eine weitere Amtszeit aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit 14 zu sechs Stimmen bei zwei Enthaltungen empfahlen die 22 Mitglieder des kantonalen Parteivorstands der Delegiertenversammlung, Dittli nicht zu unterstützen. Die Vorstandsmitglieder seien tief enttäuscht über die Art und Weise, wie Dittli ihre Kandidatur angekündigt habe, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend nach einer Sitzung in Henniez VD in Anwesenheit der Mitte-Staatsrätin.

«Die mangelnde Koordination mit dem Parteipräsidium, die Nichteinhaltung der gesetzten Fristen sowie die Ankündigung einer bereits beschlossenen Kandidatur, mit oder ohne Unterstützung der Delegiertenversammlung, zeugen von einer offenkundigen Geringschätzung für unsere Partei und ihre Mitglieder», hiess es weiter.

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