Der Markt für Cyberversicherungen wächst rasant

Keystone-SDA

Die Zahl der Cyberangriffe ist im letzten Jahr weiter gestiegen. Angesichts zunehmender Betrugs- und Phishing-Versuche boomt der Markt für Cyberversicherungen: Innerhalb von vier Jahren hat sich das Prämienvolumen verdreifacht.

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(Keystone-SDA) Mehr als 400’000 Privatpersonen und rund 67’000 Unternehmen verfügen laut dem Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) über einen solchen Versicherungsschutz. Die Hälfte aller Grosskonzerne ist versichert – bei den KMU sind es nur fünf bis 10 Prozent.

Die Cyberversicherung deckt sowohl die Kosten ab, die dem Versicherten direkt entstehen, als auch die Schäden von Dritten. So zum Beispiel, wenn verschlüsselte Daten gestohlen werden oder wenn es zu einem Betriebsunterbruch kommt. In der Regel ausgeschlossen sind Lösegeldforderungen und Schäden im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten.

Angesichts der stetig steigenden Zahl von Cyberangriffen in der Schweiz (+3 Prozent im Jahr 2025) starten Bund und verschiedene Organisationen am Montag eine einmonatige Sensibilisierungskampagne.