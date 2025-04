Der Wert der gesperrten russischen Vermögen hat zugenommen

Keystone-SDA

7,4 Milliarden Franken von im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine sanktionierten Personen und Gesellschaften sind in der Schweiz derzeit gesperrt. Hinzu kommen 7,45 Milliarden Franken immobilisierte Vermögenswerte der russischen Zentralbank.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beide Werte haben zwischen Februar 2024 und März 2025 zugenommen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Insgesamt waren demnach zuletzt in der Schweiz 1859 Personen und 541 Gesellschaften gelistet, waren also vom Sanktionsregime betroffen.

Von den 16 von der EU getroffenen Sanktionspaketen hat die Schweiz bisher 15 übernommen. Ein Teil dieser Sanktionen betreffen Vermögenssperren und ein Bereitstellungsverbot.

Gemäss Seco-Angaben sind in der Schweiz aktuell zudem 14 Liegenschaften in sechs Kantonen gesperrt, dazu kommen Sport- und Luxusfahrzeuge in fünf Kantonen, Flugzeuge, gelagerte Kunstwerke und Möbel sowie Instrumente.