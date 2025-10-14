Deutliches Nein für Erbschaftssteuer – Knappes Ja zur Dienstpflicht

Keystone-SDA

Die erste Umfrage zur eidgenössischen Abstimmung am 30. November deutet auf ein deutliches Nein zur Erbschaftssteuer-Initiative und ein sehr knappes Ja zur Service-citoyen-Initiative hin. Die Juso-Initiative will nur das links-grüne Lager annehmen.

(Keystone-SDA) Dabei ist die Meinungsbildung bei der Initiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» fortgeschritten, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage von «20 Minuten» und Tamedia hervorgeht.

67 Prozent der Befragten lehnten das Volksbegehren für eine Erbschaftssteuer von 50 Prozent auf Vermögen über 50 Millionen Franken zugunsten des Klimaschutzes ab. 31 Prozent wollten es annehmen und 2 Prozent waren unentschlossen.

Die Initiative «für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» mit einem Bürgerdienst für alle kommt in der Umfrage auf eine sehr knappe Zustimmung von 51 Prozent, 44 Prozent wollen sie ablehnen, 5 Prozent sind unentschieden. Die vielen «eher»-Antworten lassen aber vermuten, dass der Ja-Anteil schwindet.