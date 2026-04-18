Deutschem Wohnmobilfahrer geht in Schaffhausen der Diesel aus

Keystone-SDA

Wegen fehlendem Diesel ist am Samstagnachmittag das Wohnmobil eines Deutschen im A4-Fäsenstaubstunnel in Schaffhausen stehengeblieben. Der Tunnel musste deswegen während 40 Minuten in beiden Richtungen gesperrt werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 65-jährige Fahrer sei mit seinem Wohnmobil auf dem Rückweg nach Deutschland gewesen, schrieb die Schaffhauser Polizei am Samstagabend. Im Fäsenstaubtunnel ging dem Fahrzeug der Treibstoff aus und es blieb auf der Fahrbahn stehen.

Der Abschleppdienst sei «mit Diesel herbeigeeilt», damit das liegen gebliebene Wohnmobil seine Fahrt fortsetzen konnte. Der fehlbare Lenker aus Deutschland müsse sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten, so die Polizei.