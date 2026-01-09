Deutschland: Prozess gegen mutmasslichen Pädokriminellen «White Tiger»

Keystone-SDA

In der deutschen Metropole Hamburg hat der Prozess gegen den unter seinem Foren-Namen bekanntgewordenen mutmasslichen Pädokriminellen "White Tiger" begonnen.

(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Deutsch-Iraner mehr als 200 Straftaten vor, darunter einen vollendeten und fünf versuchte Morde – mittelbar begangen im Internet.

Bei seinen Opfern soll es sich um über 30 Kinder und Jugendliche unter anderem aus Deutschland, England, Kanada und den USA handeln. Eine junge Finnin – die ebenfalls von ihm missbraucht worden sein soll – wurde als Nebenklägerin zugelassen.

Insgesamt sind für die Verhandlung bis Dezember 82 Verhandlungstermine anberaumt.

Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Der Angeklagte, der laut Staatsanwaltschaft Kopf des internationalen Sadisten-Netzwerks «764» war, soll die Taten zwischen Januar 2021 und September 2023 begangen haben.

Da er damals selbst noch Jugendlicher oder Heranwachsender war, findet die Verhandlung vor einer Jugendkammer des Gerichts unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Angeklagte habe in Internetforen gezielt nach psychisch labilen Kinder und Jugendlichen gesucht, um ihr Vertrauen zu gewinnen und sie dann zu missbrauchen, so die Staatsanwaltschaft.

Er habe sie mit pornografischen Bildern und Videos erpresst und vor laufender Kamera zu Selbstverletzungen gezwungen – bis hin zum Suizid. Auch habe er seine Opfer teilweise als Werkzeug zur Misshandlung anderer Kinder und Jugendlichen eingesetzt.

«White Tiger»-Anwältin nennt Vorwürfe haltlos

Einen 13-jährigen Jungen aus den USA soll er in den Suizid getrieben haben. Eine 14-jährige Kanadierin hat laut Anklage versucht, sich umzubringen.

Die Verteidigerin des 21-Jährigen wies die Vorwürfe vor Beginn der Verhandlung erneut als haltlos und konstruiert zurück. Die Anklage, die beim Mordvorwurf von einer doppelten mittelbaren Täterschaft ausgeht, nannte sie «experimentell».

«Dieses Konstrukt dieser sogenannten mittelbaren Täterschaft ist, wie schon das Wort sagt, eine Konstruktion, die hier sachlich fehlerhaft ist und auch nicht beweisbar wäre», sagte Verteidigerin Christiane Yüksel.

Angeklagter soll von Mitgefangenen verprügelt worden sein

Ihren Angaben zufolge wurde ihr Mandant am Donnerstag in Untersuchungshaft von Mitgefangenen verprügelt.

Nachdem er von der Jugendvollzugsanstalt Hahnöfersand ins Untersuchungsgefängnis nach Hamburg gebracht worden sei, hätten dort in einer Sammelzelle mehrere Gefangene auf ihn eingeprügelt, sagte die Rechtsanwältin.

Dabei hätten sie nach Angaben ihres Mandanten «White Tiger, White Tiger» gerufen. Der 21-Jährige war Mitte Juni vergangenen Jahres in der elterlichen Wohnung in Hamburg festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.