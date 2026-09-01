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Dichter Rauch bei Scheunenbrand in Biglen

Keystone-SDA

In einer Scheune in Biglen ist am Dienstagmorgen auf dem Heuboden ein Brand ausgebrochen. Personen oder Tiere wurden keine verletzt. Eine Person wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung durch ein Ambulanzteam untersucht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehren konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Es kam zu einer starken, weit herum sichtbaren Rauchentwicklung, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Arnistrasse zwischen Biglen und Arni für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens aufgenommen.

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