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Die Zürcher «Seekuh» grast künftig in der Westschweiz

Keystone-SDA

Die Tage der "Seekuh" im Zürichsee sind gezählt: Das türkisfarbene Mähboot wird ausgemustert. Die "Seekuh" grast künftig am Genfersee.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Während rund 40 Jahren war die «Seekuh» auf dem Zürichsee unterwegs und befreite Hafen- und Badeanlagen von wuchernden Wasserpflanzen. Am Mittwoch wurde das Mähboot aber verladen und in Richtung Genfersee transportiert, genauer nach Morges VD. Dort kann die «Seekuh» im Auftrag der dortigen Abwasserreinigung weiter grasen.

Im Zürichsee waren ihre Einsätze in den letzten Jahren immer seltener geworden. Der Grund dafür ist eigentlich erfreulich. Weil die Wasserqualität besser wurde, wächst viel weniger Seegras. Ihren letzten Einsatz hatte die «Seekuh» im Herbst 2025.

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