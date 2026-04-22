Dieser Roboter spielt besser Tischtennis als viele Spitzenspieler

Keystone-SDA

Ein neuer Tischtennis-Roboter kann mit Spitzenspielern mithalten. In ersten Duellen hat der von Zürcher Ingenieuren mitentwickelte Roboter mit dem Namen "Ace" mehrere Elite-Athleten geschlagen.

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(Keystone-SDA) Darüber berichten die Entwicklerinnen und Entwickler des Unternehmens «Sony» in einer am Mittwoch in der Fachzeitschrift «Nature» erschienenen Studie.

«Seit 1983 gab es verschiedene Tischtennisroboter, und weltweit laufen zahlreiche Tischtennis-Experimente – doch bis heute konnte kein solches System den Fähigkeiten menschlicher Spitzenspieler nahekommen», sagte Studienleiter Peter Dürr von «Sony AI» in Zürich zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

In Tests gegen zwei japanische Profis hat «Ace» laut der Studie zwar beide Duelle verloren, aber eines von sieben Einzelspielen gewonnen. Gegen gute Amateurspieler siegte der Roboter in drei von fünf Duellen.

«Ace» verfolgt den Ball mit Kameras, die Position, Geschwindigkeit und Rotation erfassen. Ein KI-System lernte, Schläge optimal auszuführen.