Direktorin Irene Wyss verlässt das Spital Dornach SO

Keystone-SDA

Beim Spital Dornach kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Die Standortleiterin Irene Wyss hat sich entschieden, den Betrieb nach sieben Jahren zu verlassen, wie die Solothurner Spitäler AG am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Abschluss ihrer Amtszeit erfolgte im Januar 2026 der Spatenstich für einen Anbau mit unter anderem einem neuen Operationstrakt. Unter ihrer Führung sanierte das Spital zudem einen Teil der Stationen, wie es im Communiqué heisst. Der Prozess für die Nachfolgeregelung sei im Gange.