The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Direktorin Irene Wyss verlässt das Spital Dornach SO

Keystone-SDA

Beim Spital Dornach kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Die Standortleiterin Irene Wyss hat sich entschieden, den Betrieb nach sieben Jahren zu verlassen, wie die Solothurner Spitäler AG am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Abschluss ihrer Amtszeit erfolgte im Januar 2026 der Spatenstich für einen Anbau mit unter anderem einem neuen Operationstrakt. Unter ihrer Führung sanierte das Spital zudem einen Teil der Stationen, wie es im Communiqué heisst. Der Prozess für die Nachfolgeregelung sei im Gange.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft