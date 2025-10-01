Ditaji Kambundji mag japanisches Essen
Weltmeisterin Ditaji Kambundji geniesst nach ihrem sportlichen Erfolg wohlverdiente Ferien in Japan. Ganze zwei Wochen will sie im fernöstlichen Land verbringen.
(Keystone-SDA) Auf der Wunschliste der Reise stehen Tokio und Osaka, wie die 23-Jährige dem Newsportal blick.ch sagte. Auf Instagram zeigt Kambundji ihren Followern Lieblingsbilder aus Japan.
Zu ihren Highlights zählt demnach das japanische Essen. Gemäss den Bildern lächelt sie zufrieden mit einem grünen (vermutlich Matcha-)Eis in der Hand oder zeigt gleich mehrere Imbissstände. Auch Shopping gehörte zu ihrem Ferien-Programm und ein Besuch auf dem Golfplatz durfte auch nicht fehlen.
Kambundji sprintete an der Leichtathletik-WM in Tokio im Finale über 100 Meter Hürden sensationell zum WM-Titel. Sie stellte zudem mit 12,24 Sekunden einen neuen Schweizer Rekord auf.