DJ Tanja La Croix erwartet erstes Kind

DJ Tanja La Croix ist schwanger. Die 42-Jährige erwartet im Frühling ihr erstes Kind. Die Schwangerschaft verleihe ihr einen "wahren Energieschub", wie sie zum "Blick" sagte.

(Keystone-SDA) «Ich bin hoch motiviert und sprühe beruflich wie privat vor Kreativität. Eine inspirierende Welle aus Ideen und Lebensfreude trägt mich durch jeden Tag», soll sie zum «Blick» gesagt haben. Ausserdem sei sie zur «Super-Frühaufsteherin» geworden. Zum Teil stehe sie schon um fünf Uhr auf.

Die Ostschweizer House-DJ und Produzentin beschreibt sich im Artikel als sehr familiärer Mensch. «Eine enge Bindung zu meinen Liebsten war mir immer wichtig. Und der Wunsch, eines Tages meine eigene kleine Familie zu haben, war stets präsent.» Mit der Schwangerschaft erfülle sich dieser Traum nun.

Ausserdem baut sie sich mit ihrem Partner im Glarnerland ein neues Zuhause auf. Dort werde das Kind umgeben sein von Natur, Tradition und einer harmonischen Atmosphäre. «Genau so, wie ich es mir immer gewünscht habe.» Bis März werde sie ihre DJ-Bookings wahrnehmen, dann kürzertreten und eine Pause einlegen.

DJ Tanja La Croix bringt als internationale Musikerin und DJ seit 18 Jahren die Menschen in Clubs, an Events und an Partys zum Tanzen. Daneben ist die ehemalige «Miss Bodensee» als Model unterwegs, etwa für Marken wie Max Mara, Ferrari, Maserati, BVLGARI und Mercedes-Benz. Ausserdem lebt sie ihre Kreativität als mit dem Pinsel auf der Leinwand aus.