Drei Polizisten bei Anti-Trump-Demonstration in Zürich verletzt

Mehrere Tausend Menschen und Ausschreitungen bei Anti-Trump-Demonstration Keystone-SDA

Bei einer bewilligten Anti-Trump-Demonstration in Zürich sind am Montagabend drei Stadtpolizisten leicht verletzt worden. Ausserdem wurde eine Person verhaftet, wie die Stadtpolizei auf Anfrage mitteilte.

(Keystone-SDA) Einer der Polizisten wurde von einem Stein am Bein getroffen. Ebenfalls am Bein verletzt wurde ein Polizist durch einen Feuerwerkskörper. Ein dritter Polizist stürzte wegen einer von den Demonstranten errichteten Barrikade am Stauffacher.

Von Stein am Kopf getroffen

Ein weiterer Polizist wurde mit einem Stein am Kopf getroffen. Dank seines Helms blieb er aber unverletzt. Seitens der Demonstranten seien nach wie vor keine Verletzungen gemeldet worden, sagte die Stadtpolizei auf Anfrage. Jedoch wurde eine Person verhaftet. Ob diese der Staatsanwaltschaft zugeführt werde, sei noch nicht sicher.

An der Kundgebung zum Auftakt des WEF in Davos nahmen einige tausend Personen teil. Der Demonstrationszug mit dem Motto «Trump still not welcome!» führte ab der Stadthausanlage durch die Stadtkreise 1 und 4 bis zum Helvetiaplatz. Nach dem Ende der bewilligten Kundgebung formierte sich eine unbewilligte Nachdemonstration im Bereich Militär- und Kasernenstrasse.