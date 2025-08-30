The Swiss voice in the world since 1935
Drei Verletzte in Basel bei Kollision von Auto mit städtischem Bus

Keystone-SDA

Beim Zusammenstoss eines Autos mit einem Bus der Basler Verkehrs-Betriebe sind am Samstag drei Menschen leicht verletzt worden. Die Businsassen, darunter ein einjähriges Kind, wurden ins Spital gebracht. Am Bus entstand erheblicher Sachschaden, am Auto Totalschaden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Unfall ging kurz nach 12 Uhr bei der Kantonspolizei Basel-Stadt ein, wie die Behörden mitteilten.

Nach deren Erkenntnissen fuhr der Bus aus dem Duggingerhofweg auf die Brüglingerstrasse in Richtung St. Jakob ein. Dort kam es zum Zusammenstoss mit dem Auto, das von St. Jakob herkommend in Richtung Münchensteinerstrasse unterwegs war. Bei dieser Einfahrt regelt ein Lichtsignal den Vortritt. Beide Fahrer gaben zu Protokoll, grün gehabt zu haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

