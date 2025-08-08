Drei verletzte Polizisten nach Verfolgungsjagd in Wabern BE

Keystone-SDA

Drei Polizisten sind am Freitagnachmittag in Wabern bei Bern verletzt worden. Sie standen im Einsatz, um eine flüchtige Autofahrerin zu stellen. Verletzt wurden sie bei Kollisionen zweier Polizeiwagen mit dem Fluchtauto.

(Keystone-SDA) Die drei Polizisten wurden für weitere medizinische Abklärungen in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Frau soll am Donnerstagabend beim Burgernziel-Kreisel in Bern eine Person auf einem Fussgängerstreifen angefahren und verletzt haben. Darauf habe sie sich von der Unfallstelle entfernt, schreibt die Polizei.

Eine Patrouille wollte die mutmassliche Lenkerin am Freitag in der Sulgenau in Bern stellen. Als die Frau die Einsatzkräfte sah, bestieg sie laut Polizei ihr Auto und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Monbijoubrücke. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf.

In Wabern hatte ein weiteres Polizeiauto im Bereich der Tram-Endhaltestelle eine Strassensperre errichtet. Das flüchtende Fahrzeug rammte ungebremst das zivile Patrouillenfahrzeug, welches als Strassensperre eingesetzt wurde.

Ein Polizist, der sich mit einem Sprung zur Seite retten wollte, wurde dabei von der Autolenkerin erfasst und verletzt. Das nachfahrende Polizeiauto kollidierte mit dem zurücksetzenden Fluchtauto. Die beiden Polizisten, die sich in dem Fahrzeug befunden hatten, wurden dabei ebenfalls verletzt.

Die Autolenkerin wurde darauf angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache mitgenommen.